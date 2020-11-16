Пермь, , 14:48 — REGNUM Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил новый состав правительства региона и подчеркнул, что возлагает на команду большие надежды, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Первым заместителем председателя правительства назначена Ольга Антипина. Она будет координироватьдеятельность минфина и министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Введена должность заместителя председателя правительства — министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, на которую назначен Андрей Кокорев, ранее замещавший должность министра ЖКХ и благоустройства. Отрасли социальной защиты и здравоохранения объединяются под руководством одного зампреда — Сергея Никифорова.

Общее руководство деятельностью министерства информационного развития и связи будет осуществлять вновь назначенный заместитель председателя правительства Алексей Черников. Он жебудет координировать работу нового министерства по туризму и молодежной политике.

В дополнение к существующим обязанностям на зампреда — министра территориального развития Александра Борисова возлагаются обязанности по координации деятельности министерства территориальной безопасности, Агентства по делам юстиции и мировых судей, Государственной инспекции по экологии и природопользованию.

Григорий Невоструев продолжит курировать строительный блок в должности заместителя председателя правительства;в ведении зампреда — руководителя аппарата правительства Елены Анисимовой Леонидовны будет находиться комитет ЗАГС.

Ряд министерств возглавили новые чиновники: министром здравоохранения назначена Анастасия Крутень, главой минфина — Екатерина, главой министерство экономического развития и инвестиций — Эдуард Соснин, главой министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок — Алексей Зарубин, министром природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии — Дмитрий Беланович, главой министерства тарифного регулирования и энергетики — Артем Балахнин, министром транспорта — Андрей Алякринский.

Сохранили свои должности Алексей Чибисов (заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли); Виктор Батмазов (министр территориальной безопасности); Оксана Бреднева (министр сельского хозяйства и продовольствия);Андрей Колмогоров (министр строительства); Игорь Никитин (министр информационного развития и связи); Вячеслав Торчинский (министр культуры);Павел Фокин (министр социального развития); Раиса Кассина (министр образования) иТатьяна Чеснокова (министр физической культуры и спорта).

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