Ново-Огарево, Московская область, , 14:47 — REGNUM Губернаторы регионов России иногда не выполняют свои обязанности по координации по антинаркотической деятельности. Об этом 16 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ.

«Обращаю внимание и на то, что главы ряда субъектов Российской Федерации нередко передают другим должностным лицам свои закреплённые за ними полномочиями председателей антинаркотических комиссий», — заявил Путин.

«Такая практика, уважаемая коллеги, обращаюсь к вам, — по сути попытка спрятаться за чужую спину — абсолютно недопустима», — указал он.

Президент напомнил персональной, личной ответственности глав регионов за координацию всей антинаркотической деятельности.

«Прошу полномочных представителей президента России в федеральных округах держать этот вопрос под постоянным контролем», — подчеркнул он.

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