Москва, , 14:49 — REGNUM Уже более двух недель результаты президентских выборов в США остаются под вопросом. Конечно же, было ожидаемо, что действующий президент Дональд Трамп не признает победу оппонента из демократической партии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов.

«Собственно, сам Трамп об этом говорил еще накануне окончательного подсчета голосов, когда призывал прекратить подсчет голосов, отправленных по почте. Это уже создало серьезные сомнения о возможности «мирной» передачи власти в США.

Пока было уже несколько прецедентов, когда суды отказывали Дональду Трампу в удовлетворении исков, не увидев достаточных доказательств.

Однако стоит понимать, что электорат Трампа все же не находится в больших городах и главных центрах страны, которые де-факто и движут как политикой, так и экономикой Штатов.

Сможет ли команда Трампа организовать какие-либо манифестации или протесты в действительно значимых локациях, вроде Нью-Йорка, Чикаго, Лос-Анджелеса — это вопрос: пока, кроме митингов в Вашингтоне, попытки не то, чтобы увенчались успехом.

Все же мы живем в эру информационных конфликтов и «социальной справедливости», и Трамп на фоне коронавируса на этих «полях» проиграл.

С другой стороны, скорее всего, и президентство Джо Байдена будет заклеймено скандалами: в массовом сознании так или иначе останется прецедент, связанный с его сыном Хантером Байденом и с обвинениями в фальсификации.

Трамп, скорее всего, дойдет до Верховного суда, который и решит проблему. Повлияет ли это на социоэкономические факторы в стране? Безусловно. Однако вряд ли от этого США станут менее притягательными для инвесторов и потеряют репутацию у своих партнеров.

В целом, ситуация непростая и крайне напряженная, но США переживали и гораздо более серьезные потрясения, что мало повлияло на статус «мировой державы».

Инвесторы во всем мире наблюдают за этой историей с надеждой, что официальные итоги все же будут подведены вовремя и судебные споры не перерастут в массовые уличные столкновения. В противном случае, может произойти серьезная коррекция на рынках», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат от Республиканской партии, действующий лидер США Дональд Трамп не признает своего поражения. Он заявил, что стал победителем на президентских выборах.

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