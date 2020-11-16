Рига, , 14:47 — REGNUM Отключения Белоруссии от международной платежной системы SWIFT добивается бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Об этом говорится 16 ноября в заявлении опозиционера, распространённом ее пресс-службой.

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"Обсуждаем возможность отключения режима Лукашенко от системы SWIFT», — говорится в сообщении.

Кроме этого в нем указывается, что Тихановская также ведет работу для того, чтобы зарубежные банки перестали давать кредиты белорусским банкам и в первую очередь — государственными, Беларусбанк и Белагропромбанку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе состоявшегося 16 ноября совещания, формально посвящённому «совершенствованию взиманию платы за допуск к дорожному движению», Александр Лукашенко прокомментировал возможные изменения конституционного строя.