Ново-Огарево, Московская область, 16 ноября 2020, 14:42 — REGNUM Деятельность частных реабилитационных организаций в России должна быть поставлена под строгий контроль. Об этом 16 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ.

Заточение
Заточение

«Необходимо усилить контроль за деятельностью частных реабилитационных организаций в регионах. В ряде случаев мы сталкиваемся там с вопиющими нарушениями конституционных прав граждан. Ситуацию здесь нужно безусловно и незамедлительно исправлять», — заявил Путин.