Ново-Огарево, Московская область, , 14:42 — REGNUM Деятельность частных реабилитационных организаций в России должна быть поставлена под строгий контроль. Об этом 16 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ.

Заточение

«Необходимо усилить контроль за деятельностью частных реабилитационных организаций в регионах. В ряде случаев мы сталкиваемся там с вопиющими нарушениями конституционных прав граждан. Ситуацию здесь нужно безусловно и незамедлительно исправлять», — заявил Путин.