Киев, , 14:46 — REGNUM За нарушение правил «карантина выходного дня» в течение 14−15 ноября полиция Украины закрыла 2,4 тысячи объектов.

Об этом журналистам заявил сегодня, 16 ноября, глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Силовик уточнил, что среди «закрытых объектов» — около 1,5 тысячи магазинов, около 800 заведений питания, а также десятки ночных клубов и спортзалов.

Клименко отметил, что больше всего нарушений было в тех регионах Украины, где местная власть делала политические заявления о том, что не будет подчиняться решению правительства. В частности, особенно «отличились» Львовская, Днепропетровская, Тернопольская, Черкасская и Одесская области страны.

Глава полиции добавил, что «довольно много» нарушителей карантина выходного дня выявили в Киеве и в Киевской области.

ИА REGNUM напоминает, что решение о «локдауне выходного дня» до конца месяца правительство Украины официально утвердило 11 ноября. Согласно этому решению предполагается, что в субботу и воскресенье в стране будут работать только продовольственные магазины, аптеки и АЗС. Местные власти ряда регионов под разными предлогами пытались не выполнять этого решение. В частности, горсовет Львова официально сделал субботу и воскресенье до конца ноября рабочими днями.