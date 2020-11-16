Ново-Огарево, Московская область, , 14:38 — REGNUM В России не проработана ответственность государственных структур за социальную реабилитацию наркозависимых. Об этом 16 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нужно определить федеральный орган или органы, ответственные за организацию работы по социальной реабилитации наркозависимых. Сформировать единые требования в этой сфере по всей стране — кстати говоря, и в регионах это не определено до сих пор», — заявил Путин.

По его словам, дискуссия на эту тему продолжается до сих пор, и по факту ответственность часто перекладывают с одних ведомств на другие.

«Всё это неоправданно затянулось», — указал президент.

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