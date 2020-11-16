Брюссель, , 14:40 — REGNUM Свои поздравления лидеру проевропейской молдавской Партии действия и солидарности Майе Санду в связи с ее победой на выборах президента Молдавии направила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Соответствующее сообщение 16 ноября размещено на странице политика в соцсети Twitter.

«Поздравляем Майю Санду. Ваша победа — это ясный призыв к борьбе с коррупцией и восстановлению уважения к верховенству закона», — говорится в сообщении фон дер Ляйен.

Кроме того, в нем победа лидера проевропейской молдавской партии называется путем «к будущему процветанию» и указывается, что ЕС готов оказать Молдавии поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее поздравительную телеграмму по поводу победы во втором туре президентских выборов в Молдавии направил Майе Санду президент России Владимир Путин.