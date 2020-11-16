Киев, 16 ноября 2020, 14:35 — REGNUM И. о. главы Верховной рады Елена Кондратюк, представляющая оппозиционную фракцию «Батькивщина», назвала «большой глупостью» введенный в стране решением правительства «карантин выходного дня».
Об этом она сообщила на брифинге 16 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.
Кондратюк подчеркнула, что высказывает свое личное впечатление от этого вопроса. Я думаю, что это большая глупость.
«Если честно, этот подход ничего не решает абсолютно — ни с точки зрения решения эпидемиологической ситуации, ни с точки зрения медицинской ситуации. И если такие действия реализует правительство, оно должно посоветоваться с парламентом страны, с учеными, общественностью, медиками», — заявила и. о. спикера Рады.
По инициативе Кондратюк на завтра, 17 ноября, в Верховную раду пригласят премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и все правительство, чтобы они отчитались о плане выхода страны из карантина.
Также она заявила, что парламент рассмотрит возможность отмены «карантина выходного дня» — соответствующее постановление уже официально зарегистрировано в Раде.
ИА REGNUM напоминает, что соратница Юлии Тимошенко временно возглавила Раду после того, как спикер парламента Украины Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанишин заразились коронавирусом. По регламенту, еще одним заместителем главы Рады является представитель оппозиции, однако в обычных обстоятельствах это формальное назначение, не позволяющее влиять на работу.