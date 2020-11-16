Ново-Огарево, Московская область, , 14:34 — REGNUM Из-за пандемии коронавируса контрабанда наркотиков в Россию резко сократилась, однако вскоре эта тенденция обратится вспять. Об этом 16 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.

«В этом году практически все государственные границы в мире закрылись. Как следствие, в первом полугодии 2020 года — не было бы счастья, да несчастье помогло, — контрабанда наркотиков в Россию сократилась более чем на треть», — заявил Путин.

«Очевидно, что по мере восстановления межгосударственного общения, а это неизбежно, попытки вновь нарастить поставки наркотиков из других стран возобновятся. А это значит, нужно уже сейчас продумать и принять дополнительные меры по укреплению пограниченого и таможенного контроля», — указал он.