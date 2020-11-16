Женева, Швейцария,
16 ноября 2020, 14:32 — REGNUM Одной вакцины для остановки пандемии коронавирусной инфекции будет недостаточно, заявил генеральный директор Всемирной организации Здравоохранения
Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает 16 ноября Le Figaro.
«Вакцина дополнит другие имеющиеся у нас инструменты, а не заменит их», — подчеркнул Гебрейесус на заседании исполнительного совета агентства.
По его словам, необходимо умерить оптимизм, возникший в связи с объявлением компаний Pfizer и BioNTech об успешности разрабатываемой ими вакцины, которая достигает до 90% эффективности.
«Первоначально количество будет ограничено, и поэтому лица, осуществляющие уход, пожилые люди и люди из группы риска, будут иметь приоритет, и мы надеемся, что это снизит количество смертей и позволит системам здравоохранения устоять», — отметил он.
«Тем не менее при таком развитии событий остановить распространение вируса сразу не получится», — добавил Гебреисус, призвав не прекращать преждевременно меры, которые позволяют контролировать распространение COVID-19, такие как тесты, карантин, отслеживание контактов и другие.
Напомним, в последние дни регистрируется рекордное число случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Так, за прошедшие сутки в мире выявлено более 657 тыс. новых заражений, жертвами пандемии стали 9797 человек.