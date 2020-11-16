Женева, Швейцария, , 14:32 — REGNUM Одной вакцины для остановки пандемии коронавирусной инфекции будет недостаточно, заявил генеральный директор Всемирной организации Здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает 16 ноября Le Figaro.

«Вакцина дополнит другие имеющиеся у нас инструменты, а не заменит их», — подчеркнул Гебрейесус на заседании исполнительного совета агентства.

По его словам, необходимо умерить оптимизм, возникший в связи с объявлением компаний Pfizer и BioNTech об успешности разрабатываемой ими вакцины, которая достигает до 90% эффективности.

«Первоначально количество будет ограничено, и поэтому лица, осуществляющие уход, пожилые люди и люди из группы риска, будут иметь приоритет, и мы надеемся, что это снизит количество смертей и позволит системам здравоохранения устоять», — отметил он.

«Тем не менее при таком развитии событий остановить распространение вируса сразу не получится», — добавил Гебреисус, призвав не прекращать преждевременно меры, которые позволяют контролировать распространение COVID-19, такие как тесты, карантин, отслеживание контактов и другие.

Напомним, в последние дни регистрируется рекордное число случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Так, за прошедшие сутки в мире выявлено более 657 тыс. новых заражений, жертвами пандемии стали 9797 человек.