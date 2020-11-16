Ново-Огарево, Московская область, , 14:30 — REGNUM Бесконтактные способы расчётов применяются всё шире, не требующие личного контакта, становятся всё популярнее среди наркоторговцев. Об этом 16 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ.

«Преступники стараются максимально скрыть, законспирировать свою деятельность. В нынешнем году в условиях пандемии, ограничений, связанных с общением людей, эти тенденции ещё более усилились», — заявил Путин.

«Так, в первом полугодии число таких только зафиксированных, только выявленных преступлений выросло почти на 70%. Это как раз пример того, как современные технологии используются не во благо, а во зло. Очевидно, что надо искать новые, более эффективные методы борьбы с подобными латентными преступлениями», — указал он.