Тбилиси, , 14:39 — REGNUM Члены партии «Европейская Грузия» не будут устраивать «коридоры позора» в день второго тура выборов в парламент Грузии. Об этом, как как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 16 ноября сообщил журналистам один из лидеров этой партии Гиги Бокерия.

«Мы не собираемся устраивать «коридоры позора» и участвовать в этом», — ответил Бокерия на вопрос журналистов, что он думает об этой инициативе партии «Единое национальное движение» (ЕНД).

Лидер «Европейской Грузии» также отметил, что, хоть и против этой акции ЕНД, в целом поддерживает протесты против итогов голосования на парламентских выборах, так как считает, что со стороны властей на избирателей было оказано давление.

Напомним, устроить 21 ноября во время второго тура выборов в Грузии «коридоры позора» для тех, кто пойдет на избирательные участки, ранее призвал на митинге в Батуми один из лидеров ЕНД Леван Варшаломидзе. Он заявил, что все оппозиционные партии отказались участвовать во втором туре, таким образом, в этот день голосовать пойдут только сторонники правящей партии «Грузинская мечта».

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшем 31 октября голосовании на выборах в парламент Грузии, по данным ЦИК, победила «Грузинская мечта». Оппозиционные партии не признали итоги голосования, отказались входить в парламент и начали проводить массовые акции протеста.

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