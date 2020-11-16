Вашингтон, , 14:29 — REGNUM Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи предупредил, что маски и меры социального дистанцирования все еще будут необходимы даже после того, как многие американцы будут вакцинированы против COVID-19. Об этом он заявил в во время выступления на канале CNN.

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«Я бы рекомендовал людям не отказываться от всех мер общественного здравоохранения только потому, что вы были вакцинированы, — сказал Фаучи. — Потому что даже если для населения в целом вакцина может быть эффективна на 90−95%, вы не обязательно знаете, насколько она эффективна для вас».

Фаучи, член целевой группы президента Трампа по коронавирусу и главный специалист по инфекционным заболеваниям страны, сказал, что он не ослабит бдительности, даже когда получит вакцину.

«Я могу чувствовать себя более расслабленным, по существу, не имея той строгости, которая у нас есть прямо сейчас, но я думаю, что полностью отказаться от нее было бы не очень хорошей идеей», — сказал Фаучи.