Москва, , 14:28 — REGNUM Комитет Госдумы международным делам 17 ноября в режиме видеоконференцсвязи проведет совместное заседание с комиссией по иностранным делам и вопросам ЕС Палаты депутатов парламента Италии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Планируем обсудить вопросы развития российско-итальянского межпарламентского сотрудничества, в том числе в борьбе с пандемией COVID-19», — отметил Слуцкий.

В этот непростой для всего человечества период важно не снижать интенсивность контактов по линии парламентской дипломатии для укрепления двусторонних отношений и сближения позиций по проблемам глобального здравоохранения, стратегической стабильности и безопасности, борьбы с международным терроризмом, экономического сотрудничества, подчеркнул парламентарий.