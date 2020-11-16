Киев, , 14:26 — REGNUM Эффект «карантина выходного дня» на Украине можно будет увидеть только через 2−3 недели, заявил сегодня, 16 ноября, премьер-министр страны Денис Шмыгаль во время онлайн-совещания с мэрами городов.

Шмыгаль подчеркнул, что любые противоэпидемические мероприятия не дают немедленного результата. По его словам, правительство ищет различные пути, которые позволят притормозить процесс роста количества заболевших COVID-19.

«Для нас это один из выходов, когда на выходных люди находятся дома и не создают большой поток и скопления. Большие заработки отраслей именно в субботу и воскресенье как раз является доказательством факта, что огромные потоки людей направляются в отрасль питания и развлечений», — сказал премьер-министр.

ИА REGNUM напоминает, что «карантин выходного дня» на Украине введен на прошлой неделе до конца ноября. На выходных 14−15 ноября власти целого ряда городов под разными предлогами пытались не выполнять это решение правительства.