Москва, , 14:18 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон прав: Совет безопасности ООН не так и важен, он уже долгие годы не принимает прорывные решения, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Сама организация за последние 30 лет все увереннее дистанцируется от ответственности по сохранению безопасности в мире, ее логичные резолюции по соблюдению мирного режима в той или иной горячей точке страны успешно игнорируются странами ЕС, Великобританий и США. Достаточно вспомнить Югославию, Ливию, Сирию, Ирак. Этот список можно еще долго продолжать.

Важность Совета безопасности сегодня не такая значимая, но уже радует, что хотя бы под эгидой России в ООН блокируются новые военные инициативы некоторых стран НАТО.

К сожалению, сегодня Франция имеет колоссальные внутренние проблемы. За последние десятилетия в стране успешно развивались демократические процессы, прививались либеральные ценности и одновременно страна открыла двери миллионам беженцам и мигрантам из Северной Африки и Ближнего Востока.

Сегодня Париж должен найти баланс между демократическими ценностями на фоне продолжающегося роста населения, не разделяющих их. Системные проблемы сегодня господину Макрону придется решать у себя дома.

Такие же проблемы назрели уже и в Германии. Похоже, что озвучивать новые идеи мира и справедливости на глобальном уровне странам ЕС в СБ ООН будет ближайшие годы некогда. Забот полно у них дома», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет Безопасности ООН не предлагает в настоящее время полезных решений, заявил президент Франции Эммануэль Макрон изданию Grand Continent.

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