Минск, , 14:26 — REGNUM Белоруссия, как страна — основательница ООН и ответственный член мирового сообщества готова к тому, чтобы делать все необходимые действия для укрепления авторитета и повышения значимости ЮНЕСКО. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в своем поздравлении гендиректору ЮНЕСКО Одре Азуле с 75-летием основания организации, его слова приводит пресс-служба президента Белоруссии.

«Президент подчеркнул, что Белоруссия как страна — основательница ООН и ответственный член мирового сообщества готова делать все необходимое для укрепления авторитета и повышения значимости организации по вопросам образования, науки и культуры в целях преодоления проблем и вызовов современности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что Лукашенко указал на то, что за время своего существования ЮНЕСКО ведет достойное выполнение почетной гуманитарной миссии по укреплению мира и безопасности, обеспечению справедливости, всеобщего уважения прав и основных свобод человека независимо от национальности и вероисповедания.

«В сегодняшних обстоятельствах острого дефицита доверия и солидарности объединительная и созидательная деятельность ЮНЕСКО особенно необходима всему человечеству. Организация должна играть более активную конструктивную роль в поддержании диалога культур, повышении доступности образования, реализации принципа мирного разрешения существующих споров и конфликтов», — также говорится в поздравлении белорусского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный государственный врач Белоруссии Александр Тарасенко заявил, что в Белоруссии могут приступить к массовой вакцинации населения от коронавируса созданной в России вакциной «Спутник V» в 2021 году.