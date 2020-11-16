Варшава, , 14:13 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью для Gezeta Polska прокомментировал события 11 ноября на Марше независимости в Варшаве. По его мнению, полиция иногда действовала неадекватно.

«Я изучал множество видеозаписей событий 11 ноября, и могу сказать, что полиция иногда действовала неадекватно. Но я отметил множество случаев очень достойного и ответственного поведения стражей порядка. Поэтому все случаи насилия с обоих сторон получат правовую оценку», — отметил Моравецкий.

Премьер-министр подчеркнул, что осознает, что «сегодня демонстрации значительно увеличили уровень заражений коронавирусом». По его словам, это подтверждается многими социологами и статистикой, поэтому он призвал впредь отказаться от массовых мероприятий до окончания пандемии.

Напомним, в этом году из-за пандемии столичные власти в Польше не дали разрешение на проведение традиционного Марша независимости 11 ноября в честь Дня независимости республики. Зато организаторам удалось согласовать мероприятие в форме автопробега. Часть участников, несмотря на это, все равно собралась на уличное шествие. В ходе разгона акции полиция применила слезоточивый газ против участников марша.