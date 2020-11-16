Ново-Огарево, Московская область, , 14:12 — REGNUM Наркомания является одним из серьёзнейших вызовов, с которыми сталкивается как Россия, так и другие государства мира. Об этом 16 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ежегодно наркотики калечат и убивают тысячи наших граждан. Ломают судьбы детей, вообще молодых людей, вносят в семьи боль, горе, разрушают нравственную основу общества. А теневая прибыль наркобизнеса служит финансовой подпиткой криминалитета, трансграничной преступности, террористических и экстремистских структур», — заявил Путин.

Эта тема затрагивает национальную безопасность России и «будущее народа России в целом», указал он.

«Это настоящий вызов, с которым сталкивается и Россия, да и практически все другие страны мира», — подчеркнул президент.