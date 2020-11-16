Алма-Ата, Казахстан, , 14:11 — REGNUM Алмалинский районный суд Алма-Аты приговорил бывшего банкира Жормата Ертаева к одиннадцати годам лишения свободы, сообщает 16 ноября издание InformBuro.

Банкир признан виновным в организации хищения 144 млрд тенге ($335 млн) из Bank RBK в период с 2011 по 2017 год с использованием служебного положения, по предварительному сговору.

Обвиняемыми по делу проходили 36 человек. Дело состоит из 700 томов и 46 эпизодов. Обвинительное заключение состояло из 280 страниц, которое зачитывалось несколько дней.

Ранее на одном из заседаний Жормат Ертаев полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он признался, что «хотел изменить мир к лучшему, но соблазнился красивой жизнью».

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