Ереван, 16 ноября 2020, 14:06 — REGNUM Лачинский коридор, который связывает Армению и Нагорный Карабах, откроется 16 ноября. Такое заявление сделал председатель правительства Армении Никол Пашинян.
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Он уточнил, что движение по дороге будет открыто сегодня, 16 ноября.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября Лачинский горный коридор, соединяющий Армению и Нагорный Карабах, перешёл под контроль российских миротворцев. Передовые подразделения миротворческого контингента выставили временные наблюдательные посты.
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Ранее стало известно, что миротворческий контингент из России приступил к разминированию Лачинского коридора.