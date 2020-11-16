Ереван, , 14:06 — REGNUM Лачинский коридор, который связывает Армению и Нагорный Карабах, откроется 16 ноября. Такое заявление сделал председатель правительства Армении Никол Пашинян.

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Он уточнил, что движение по дороге будет открыто сегодня, 16 ноября.

«Дорога через Лачинский коридор сегодня откроется и будет безопасно функционировать, — приводит ТАСС слова премьер-министра. — Граждане Карабаха уже довольно хорошими темпами возвращаются в Степанакерт».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября Лачинский горный коридор, соединяющий Армению и Нагорный Карабах, перешёл под контроль российских миротворцев. Передовые подразделения миротворческого контингента выставили временные наблюдательные посты.

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Ранее стало известно, что миротворческий контингент из России приступил к разминированию Лачинского коридора.