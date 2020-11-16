Махачкала, , 14:04 — REGNUM В Дагестане произошли кадровые изменения в администрации главы и правительства республики. Указом врио главы региона Сергея Меликова освобождены от обязанностей первый заместитель руководителя администрации Владимир Деревянко и начальник управления по внутренней политике Магомед Хатипов. Кроме того, уволен начальник управления по информационной политике Зубайру Зубайруев.

Сделаны также назначения на должности начальника правового управления и заместителя руководителя секретариата. Первую занял Руслан Рабаданов, вторую — Магомед Омаров.

Напомним, на прошлой неделе Сергей Меликов сменил главу своей администрации. Вместо Владимира Иванова на этот пост получил назначение Алексей Гасанов.

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