Красноярск, , 14:03 — REGNUM Железнодорожный районный суд Красноярска 16 ноября продлил меру пресечения экс-министру лесного хозяйства края Димитрию Маслодудову. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Маслодудова задержали в сентябре 2020 года по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

На заседании 16 ноября его адвокат ходатайствовал о смягчении меры пресечения и освобождении экс-министра из-под стражи. Однако районный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения Маслодудову до 25 декабря 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-министр был заключён под стражу на два месяца по решению Железнодорожного районного суда 19 сентября.

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