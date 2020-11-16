Ульяновск, , 13:54 — REGNUM В Ульяновской области меняют кадры в региональном правительстве. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул № 73» по итогам штаба по развитию региона.

Министром экономического развития и промышленности Ульяновской области назначен Дмитрий Вавилин, который возглавлял региональное министерство промышленности и транспорта. Исполнявшая обязанности министра семейной, демографической политики и социального благополучия Наталья Исаева утверждена в должности. Руководителем агентства стратегического консалтинга стал Руслан Тагиров.

Отмечается, что в министерстве энергетики, ЖКК и городской среды от поста замминистра будет освобождён Геннадий Антонцев. Новым заместителем министра назначен Дмитрий Куварин, который будет отвечать за топливно-энергетический комплекс.

Также в министерство энергетики переходят на различные должности директор фонда модернизации ЖКХ Александр Хаджибаев и глава агентства по регулированию цен и тарифов Сергей Ципровский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отмечал, что в регионе будет реформирована администрация губернатора, министерство промышленности, спорта, финансов, экономики, семьи и молодёжного развития. Также изменения коснутся корпорации предпринимательства.

Напомним, в 2019 году Сергей Морозов также заявлял, что планирует упразднить пост премьер-министра, однако этого не сделано до сих пор.