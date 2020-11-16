16 ноября 2020 | Время чтения 4 мин

В США власти на местах могут готовиться к гораздо большему гражданскому неповиновению, чем весной: люди морально не готовы к очередной волне карантина, пишет издание Washington Examiner в редакционной статье.

Дарья Юдкевич, , 17:06 — REGNUM Последнее время мы получали некоторые хорошие новости в битве против COVID-19, а также и некоторые плохие. На позитивном фронте Pfizer объявила, что ее вакцина против коронавируса доказала свою эффективность на 90%, что значительно лучше, чем ожидалось. Кроме того, фармацевтический гигант рассчитывает, что сможет распределить десятки миллионов доз тем, кто наиболее остро нуждается, начиная с конца года. Если все пойдет хорошо, вакцина будет более широко распространена в начале следующего года, и Соединенные Штаты смогут выйти из этого беспорядка к весне.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Плохая новость заключается в том, что опасения многих чиновников общественного здравоохранения становятся правдой, поскольку всё указывает на то, что США находятся в разгаре жестокого всплеска коронавирусной инфекций. Рекордная цифра в 150 000 заражений в день должна быть скорректирована с учетом того, что США проводят гораздо больше тестов, чем это было несколько месяцев назад, — и тем не менее даже по другим измерениям всё выглядит довольно плохо.

В частности, процент положительных результатов тестов впервые с мая превысил 9%. Особенно тревожным является то, что в отличие от первоначальной волны, когда случаи заболевания росли в отдельных местах, на этот раз горячие точки развиваются по всей стране. Это означает, что по мере выхода больниц на проектную мощность будет уже не так легко перераспределять ресурсы в различные проблемные зоны, как это было в случае с Нью-Йорком в начале этого года. Уже сейчас больницы Северной Дакоты вышли на полную мощность, создав такой отчаянный сценарий, что штат разрешил медсестрам с COVID-19 продолжать работать.

Врач в конце рабочей смены в госпитале для больных COVID-19 (сс) Alberto Giuliani

Добавим к этим опасениям то, что День благодарения вот-вот начнет сезон отпускных путешествий. Когда семьи путешествуют со всей страны, чтобы собраться на общие трапезы и проводить много времени в тесном контакте, риски становятся огромны. На сегодняшний день семейные встречи были одним из ведущих путей распространения коронавируса.

И к сожалению, США вступают в этот сезон с общественным здравоохранением, растратившим свой авторитет среди американской общественности.

В самом начале этой истории американскому народу сказали, что он должен уйти в изоляцию всего на несколько недель. Цель, как всем говорили, состояла в том, чтобы «сгладить кривую», чтобы не было огромного всплеска случаев в данный момент времени, который мог бы разрушить медицинскую систему.

Проблема в том, что даже после того, как кривая была выровнена и медицинская система никоим образом не была в опасности, чиновники в течение нескольких месяцев лоббировали усилия против возобновления деятельности. «Сгладить кривую» было заменено каким-то смутным представлением о возвращении к нормальному состоянию, когда всё «безопасно». В то время как страна не оставалась в постоянной изоляции, как это было в марте, большие общественные собрания все еще были отменены. Люди обходились без типичных ритуалов — от дня поминовения до 4 июля и до Дня труда. И самое главное, во многих районах страны школы остаются закрытыми, несмотря на пагубное воздействие этой практики на детей и семьи — и одновременно скудные доказательства того, что вирус представляет опасность как для учащихся, так и для учителей или что школы являются источником распространения инфекции среди населения.

Кроме того, чиновники здравоохранения, политические лидеры и деятели средств массовой информации демонстрируют лицемерие. Хотя они предостерегали от больших собраний, они приветствовали протесты Black Lives Matters и празднование победы Байдена в крупных городах. Хотя они выступали за строгие правила, которые закрывали предприятия и отменяли свадьбы и похороны, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси умудрилась подстричься без маски, а калифорнийский демократический губернатор Гэвин Ньюсом присутствовал на дне рождения своего приятеля-лоббиста. Когда мэр Вашингтона Мюриэл Боузер приказала жителям не выезжать за пределы штата, она отправилась в Делавэр на победную речь Джо Байдена, позже заявив с невозмутимым лицом, что это была «необходимая» поездка. В Чикаго мэр Лори Лайтфут уже издала приказ «оставаться дома» (то есть изолироваться) и попросила семьи отменить День благодарения. Другие государственные и местные органы власти уже ужесточают правила, и мы подозреваем, что последуют и другие подобные приказы.

Медицинские работники берут мазки для проверки на наличие коронавирусной инфекции. Нью-Рошелл, штат Нью-Йорк New York National Guard

Но учитывая, что доверие к системе было подорвано за последние восемь месяцев, лидеры, вероятно, могут готовиться к гораздо большему гражданскому неповиновению, чем весной.

Даже доктор Энтони Фаучи недавно заявил, что у американской общественности «нет аппетита» к очередному раунду блокировок, и вместо этого призвал американцев принять разумные меры с точки зрения поддержания социальной дистанции, регулярного мытья рук и ношения масок, когда социальная дистанция невозможна. Это кажется нам гораздо более разумной идеей, чем вторая волна массовых блокировок.