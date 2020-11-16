Париж, , 13:54 — REGNUM Во Франции было зарегистрировано снижение суточного количества заражений и летальных случаев, связанных с вирусом SARS-CoV-2. В связи с этим министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что «Франция прошла пик пандемии».

Женщина в медицинской маске во Франции (сс) Patrice CALATAYU

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Как сообщает Reuters, в воскресенье, 15 ноября, французская санитарная служба зарегистрировала 27 228 новых случаев заболевания коронавирусом и 302 летальных исхода.

После публикации этих данных министр здравоохранения Франции экстренно сообщил нескольким французским изданиям, что «все свидетельствует о прохождении Францией пика пандемии».

Напомним, 12 ноября ведущий французский эпидемиолог, профессор Антуан Флао заявил, что, в отличие от других европейских стран, Франции удалось «взять контроль над второй волной» пандемии коронавируса.

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