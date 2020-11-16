Брюссель, , 13:48 — REGNUM В период с 1 по 2 декабря будет проведено в режиме телеконференции заседание совета глав МИД стран-членов Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба НАТО.

«Заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел состоится в режиме защищенной телеконференции 1 и 2 декабря 2020 года», — говорится в сообщении.

Также указывается, что заседание пройдет под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга и отмечается, что повестка дня заседания будет сообщена позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября стало известно, что руководство действующей по мандату ООН миротворческой миссией НАТО в Косово КФОР 13 ноября перешло от генерал-майора Микеле Риси к итальянскому генерал-майору Франко Федеричи.