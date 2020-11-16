Вашингтон,
16 ноября 2020, 13:44 — REGNUM США
надолго
погружаются в свою внутреннюю распрю, России
надо
это учитывать
и использовать во внешнеполитической деятельности, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 16 ноября, комментируя ситуацию вокруг выборов президента США.
Дональд Трамп
Иван Шилов © ИА REGNUM
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Как сообщалось ранее, Дональд Трамп заявил, что Джо Байден одержал победу на выборах «потому, что выборы были сфальсифицированы». Победу настоящую одержал он сам, отметил также Трамп.
«В США мы имеем дело с необычной ситуацией: прошедшие президентские выборы были сфальсифицированы не правительством, а «оппозицией». Беру это слово в кавычки, потому что те, кто выступает против Дональда Трампа, — это преобладающая часть американского истеблишмента. Понятно, однако, и то, что Трамп и поддерживающие его силы действуют в долгосрочных интересах развития США, а то время как американские демократы работают против этих интересов.
У действующего президента США есть достаточно возможностей вскрыть организованные сторонниками Демократической партии фальсификации, он к этому готовился, и сейчас имеющиеся в его распоряжении возможности в этом плане запущены на полную мощность. Надеюсь, что он доведёт начатое до конца.
Главное же для нас и для всего мира уже прозвучало: выборы в США подтасовываются изнутри Америки, а так называемое «внешнее вмешательство» идёт не от России, а от укоренившихся в США агентов глобального капитала. Примечательно, что большинство европейских руководителей уже согласились с мошенничеством, направив поздравления Джо Байдену. Представлять, как это делает президент нашей страны, не хочется.
Как бы то ни было, США на продолжительный срок будут погружены в свою внутреннюю распрю. Это надо учесть и использовать во внешнеполитической деятельности нашей страны — прежде всего, на пространстве бывшего СССР.
Дональд Трамп — сложный для России контрагент, но его присутствие на политической сцене в США потребует и адекватного ответа: присутствия на вершине российской государственной пирамиды сильного национально ориентированного деятеля. Укоренённый в национальной почве руководитель — это главное условие развития и нашей страны«, — отметил Михаил Демурин.