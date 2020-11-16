Кишинёв, , 13:36 — REGNUM Победившая на выборах президента Молдавии Майя Санду заявила, что построит баланс в диалоге с Россией и Соединёнными Штатами.

«Мы построим настоящий баланс во внешней политике, исходя из национальных интересов Молдовы, и прагматичный диалог со всеми странами, включая Румынию, Украину, европейские страны, Россию и США», — сказала она на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Молдавии прошёл второй тур президентских выборов. По итогам обработки 100% бюллетеней победила лидер проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду, набравшая 56,28% голосов. Действующий глава государства Игорь Додон получил голоса 43,72% граждан.

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