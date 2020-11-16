Копенгаген, , 13:40 — REGNUM После того, как в Дании стали известны случаи заражения норок коронавирусом и его последующих мутаций, правительство страны приняло решение об уничтожении 17 миллионов животных, однако вскоре выяснилось, что юридических оснований, дающих право умерщвлять животных в стадах, не подвергнутых заражению, у властей не было. Об этом сообщил корреспондент Sveriges Radio в Дании Дэвид Расмуссон.

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»Четвертого ноября правительство Дании объявило, что все норки, до 17 миллионов животных как в здоровых стадах, так и в тех, где была обнаружена коронавирусная инфекция, будут убиты. По заявлению правительства, это будет сделано во избежание распространения мутировавшего коронавируса Cluster 5, которые более устойчив к будущей вакцине. Но вскоре было обнаружено, что у правительства не было юридических оснований, чтобы приказать умерщвлять норок даже в здоровых стадах, и, по мнению некоторых экспертов, мутировавший вариант коронавируса уже исчез. В последний раз его обнаружили в сентябре. Правительство получило немало критики в свой адрес. Отчасти потому, что оно издало директивы, не подкрепленные никаким законом, а отчасти потому, что оно уничтожило целую отрасль, хотя это и могло быть необходимым», — рассказал Расмуссон.

По приведенным им сообщениям из датских СМИ, в стране уже было убито до 8 миллионов норок.

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