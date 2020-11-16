Париж, , 13:32 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Le Grand Continent заявил, что страны ЕС должны «укреплять свой суверенитет» вне зависимости от того, как изменится администрация президента США после выборов.

Макрон заявил, что «США не будут уважать нас как союзников, если мы не будем серьезно относиться сами к себе и если мы не будем независимы, имея свою собственную систему обороны».

«Я думаю, что смена руководства США — это возможность абсолютно мирным путем продолжать… укрепление нашего суверенитета. Мы должны делать это сами для себя, как США или Китай делают это для себя самих», — добавил президент.

Напомним, 10 ноября Макрон провел переговоры с кандидатом на пост президента США от Демократической партии Джо Байденом. Они обсудили санитарный кризис, изменение климата и борьбу с терроризмом.

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