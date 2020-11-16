Киев, , 13:23 — REGNUM Новоизбранный на местных выборах 25 октября мэр Конотопа (районный центр в Сумской области Украины) Александр Луговой скончался послезаболевания коронавирусной болезнью.

Об этом 16 ноября сообщил народный депутат Верховной рады Игорь Молоток.

«Страшная весть и большая потеря. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью. Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так…», — сообщил парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, что Луговой 1967 г.р. баллотировался в мэры как самовыдвиженец и набрал на выборах 37% голосов.

31 октября он сообщил, что состояние здоровья стабилизировалось, и «уже на следующей неделе» он планирует вернуться в Конотоп и начать работу.

До этого Луговой был депутатом Конотопского районного совета.

Ранее в результате заболевания коронавирусом после выборов скончался новоизбранный мэр города Борисполь (Киевская область).