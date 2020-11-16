Кишинёв, , 13:21 — REGNUM В ходе проведения второго тура выборов президента Молдавии, который прошел в стране 15 ноября, предвыборным штабом действующего главы государства Игоря Додона было зафиксировано беспрецедентное количество нарушений. Об этом 16 ноября заявил молдавский лидер в ходе брифинга.

«Мой избирательный штаб зарегистрировал беспрецедентное количество нарушений во время выборов, мы будем проверять их все», — сказал президент Молдавии.

Также Додон добавил, что его выборным штабом будут использованы все легальные возможности для проверки результатов данных выборов и для защиты отданных за него голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои поздравления с победой во втором туре выборов президента Молдавии направил главе проевропейской Партии действия и солидарности Майе Санду действующий глава государства Игорь Додон.