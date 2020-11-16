Москва, , 13:19 — REGNUM Поздравительную телеграмму по поводу победы во втором туре президентских выборов в Молдавии направил главе проевропейской молдавской Партии действия и солидарности Майе Санду президент России Владимир Путин. Текст поздравительной телеграммы 16 ноября обнародовала пресс-служба Кремля.

«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами», — говорится в поздравительном сообщении.

Также российский президент отметил, что такое развитие является отвечающим коренным интересам народов России и Молдавии и пожелал Санду успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свои поздравления с победой во втором туре выборов президента Молдавии направил главе проевропейской Партии действия и солидарности Майе Санду действующий глава государства Игорь Додон.