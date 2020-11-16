Москва, , 13:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поздравил избранного президента Молдавии Майю Санду с победой на выборах. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами», — говорится в тексте телеграммы.

Путин также уверен, что это отвечало бы «коренным интересам» народов двух стран.

Он пожелал Санду успехов, крепкого здоровья и благополучия.