Кишинёв,
16 ноября 2020, 13:10 — REGNUM Россия
сейчас подвержена серии атак на разных направлениях, очередным
таким направлением
станет, вероятно, Приднестровье, России нужно уже начинать
готовить жесткий ответ, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 16 ноября, комментируя итоги выборов в Молдавии.
Движение от России
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Как сообщалось ранее, выборы президента Молдавии выиграла Майя Санду. Второй кандидат, действующий глава государства Игорь Додон уже поздравил ее с победой, при этом пообещал оспорить итоги выборов в суде, а своих сторонников призвал не выходить на акции протеста во избежание провокаций.
«Победа на президентских выборах в Молдавии лидера проевропейской Партии действия и солидарности Майи Санду — это неудобная для нас реальность, чреватая обострением обстоятельств в ряде связанных с Молдавией сюжетов и в первую очередь, — в урегулировании приднестровской проблемы.
В качестве полезного для России деятеля Игорь Додон давно исчерпал свои возможности, но в Москве это отказывались признавать. Одно дело, однако, мотивы политиков, и другое — простых избирателей, а они высказались достаточно ясно: западноевропейские возможности и сам западный проект при всех его издержках сегодня для молдаван выглядят более привлекательно, чем возможности, связанные с Россией. Собственного же ориентированного на внешний мир цивилизационного проекта, противоположного западному и, главное, способного преодолеть его, у России большинство молдаван, видимо, не усматривают.
Наша страна сейчас подвержена серии атак на разных направлениях и очередным из них при Майе Санду, думаю, станет Приднестровье. Надо изготовиться к самой жёсткой реакции на антироссийскую направленность действий её администрации. Уверен, что такие действия не заставят себя ждать.
В Молдавии наша страна сейчас должна начать работать с прицелом на дальнюю перспективу. Важны не собственно отношения с Молдавией, важно поставить заслон нарастающему наступлению Европейского союза. Для этого окраины ЕС надо максимально ослаблять, делать ориентирующиеся на ЕС периферийные страны как можно более тяжёлым грузом для европейцев. Молдаване должны реально ощутить на себе последствия выбора в пользу враждебных нашей стране сил», — отметил Михаил Демурин.