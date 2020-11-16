Кишинёв, , 13:10 — REGNUM Россия сейчас подвержена серии атак на разных направлениях, очередным таким направлением станет, вероятно, Приднестровье, России нужно уже начинать готовить жесткий ответ, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 16 ноября, комментируя итоги выборов в Молдавии.

Движение от России Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, выборы президента Молдавии выиграла Майя Санду. Второй кандидат, действующий глава государства Игорь Додон уже поздравил ее с победой, при этом пообещал оспорить итоги выборов в суде, а своих сторонников призвал не выходить на акции протеста во избежание провокаций.

« Победа на президентских выборах в Молдавии лидера проевропейской Партии действия и солидарности Майи Санду — это неудобная для нас реальность, чреватая обострением обстоятельств в ряде связанных с Молдавией сюжетов и в первую очередь, — в урегулировании приднестровской проблемы.

В качестве полезного для России деятеля Игорь Додон давно исчерпал свои возможности, но в Москве это отказывались признавать. Одно дело, однако, мотивы политиков, и другое — простых избирателей, а они высказались достаточно ясно: западноевропейские возможности и сам западный проект при всех его издержках сегодня для молдаван выглядят более привлекательно, чем возможности, связанные с Россией. Собственного же ориентированного на внешний мир цивилизационного проекта, противоположного западному и, главное, способного преодолеть его, у России большинство молдаван, видимо, не усматривают.

Наша страна сейчас подвержена серии атак на разных направлениях и очередным из них при Майе Санду, думаю, станет Приднестровье. Надо изготовиться к самой жёсткой реакции на антироссийскую направленность действий её администрации. Уверен, что такие действия не заставят себя ждать.