Кишинёв, , 13:09 — REGNUM Свои поздравления с победой во втором туре выборов президента Молдавии направил главе проевропейской Партии действия и солидарности Майе Санду действующий глава государства Игорь Додон. Он заявил об этом 16 ноября на брифинге.

По словам молдавского лидера, согласно предварительным результатам, победу на выборах президента Молдавии одержала Майя Санду.

«Речь идет о предварительных результатах. И я хочу ее предварительно поздравить с этим», — сказал Додон.

В то же время он уточнил, что его выборный штаб отметил множество нарушений в ходе выборов и обратился к своим сторонникам с призывом сохранять спокойствие.

«Хочу обратиться к тем, кто меня продержал. Уважаемые сограждане, практически половина избирателей поддержала мою кандидатуру на посту президента. Я призываю вас к спокойствию, категорически никаких протестов и дестабилизации. Я вам скажу, если надо будет выйти на улицу», — отметил действующий президент Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из данных молдавского ЦИК стало известно, что явка во втором туре выборов президента Молдавии, которые состоялись 15 ноября и победителем в которых стала глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, составила 52,78%.

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