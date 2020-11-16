Киев, , 13:03 — REGNUM Обязанности главы Верховной рады Украины временно будет исполнять депутат фракции «Батькивщина», заместитель главы парламента Елена Кондратюк.

Верховная рада Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующее официальное распоряжение спикера Рады Дмитрия Разумкова сегодня, 16 ноября, обнародовали несколько депутатов парламента Украины.

Согласно тексту документа, Кондратюк возглавит Раду «на период временной нетрудоспособности» самого Разумкова и его первого заместителя Руслана Стефанишина.

Депутат фракции «Голос» Ярослав Юрчишин в своем комментарии отмечает, что впервые в истории Верховную раду возглавила женщина.

«Пусть это и временно… Елена Кондратюк — успеха. «Голос» всегда готов поддержать конструктивную работу», — отметил парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, что ранее стало известно о том, что Разумков и Стефанишин заразились коронавирусом. После этого публично Кондратюк объявила, что чувствует себя хорошо и готова вести заседания парламента.

Ситуация осложняется тем, что на Украине продолжается конституционный кризис, т. е. противостояние офиса президента и Конституционного суда страны. Ранее ожидалось, что Рада в ближайшее время примет ряд решений для выхода из кризиса, но поскольку соратница Тимошенко является представителем оппозиции, ситуация может еще более обостриться.