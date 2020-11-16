Вашингтон, , 13:29 — REGNUM Согласно новому исследованию Уортонской школы бизнеса при университете Пенсильвании, с появлением искусственного интеллекта (ИИ) и роботов наблюдется уменьшение численности управленческого состава компаний. Это связано с тем, что по мере развития ИИ и робототехники менеджеры могут контролировать более широкий спектр бизнес-процессов.

Об этом 15 ноября 2020 года пишет Джо МакКендрик в своей статье для Forbes «Исследование показывает, что именно менеджеры, а не рядовые сотрудники теряют рабочие места из-за искусственного интеллекта и роботов«

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Линн Ву, профессор Уортонской школы бизнеса, говорит, что

« вопреки распространенному представлению о том, что роботы заменят человеческий труд, оказывается, что компании, роботизирующие свой бизнес, нанимают всё больше людей. Причем перемещение рабочей силы происходит из компаний, которые не роботизировали свои бизнес-процессы и потеряли свою конкурентоспособность, вследствие чего им пришлось уволить сотрудников ».

Такие данные Линн Ву получила в результате изучения показателей деятельности канадских фирм, закупивших ИИ и роботов в течение последних 20 лет, и собирается опубликовать их в журнале INFORMS Management Science.

Однако самым удивительным открытием исследования стало то, что внедрение ИИ и робототехники привело к сокращению управленческих и контролирующих должностей.

« Мы не ожидали, что роботы могут оказать такое влияние на этот класс специалистов , — говорит Ву. — Ведь менеджеры контролируют других людей, поэтому мы действительно не можем полностью заменить их функции, пока не искусственный интеллект не станет обладать всеми их качествами ».

Сужение перспектив для менеджеров с появлением ИИ и робототехники является результатом высокой эффективности автоматизации процессов, которые когда-то требовали от менеджеров умения управлять персоналом.

« Менеджерам приходится всё меньше контролировать, чтобы работники приходили вовремя, проверять их работу и т. д. , — говорит Ву. — Роботы могут фиксировать объем и качество сделанной работы, поэтому исчезают расходы, связанные с конфликтами между собственниками и менеджерами и подтасовками цифр ».

Еще одним сюрпризом является тот факт, что ИИ и роботы увеличивают занятость как низкоквалифицированной, так и высококвалифицированной рабочей силы. Ву обнаружила, что под угрозой находятся, скорее, рабочие места со «средней квалификацией».

« Роботы не могут напрямую заменить низкоквалифицированных рабочих, таких как сборщики и упаковщики , — говорит она. — А контролировать множество таких работников одновременно потенциально может один менеджер. На высококвалифицированных рабочих влияние ИИ и роботов немного менее очевидно. Они могут управлять собой; эти высококвалифицированные рабочие знают, как выполнять свою работу лучше своих менеджеров ».

Ву отмечает, что

« карьерная лестница теряет несколько ступенек. Для того, чтобы низкоквалифицированный рабочий стал высококвалифицированным, ему потребуется высшее образование и много времени на подготовку. Многие низкоквалифицированные рабочие просто не могут получить такое образование по разным причинам. Они потенциально застревают на этих должностях начального уровня, практически не имея возможностей для продвижения. При этом управляющие должности становятся менее востребованы ».

Остро встаёт вопрос о том, что делать с уволенными рабочими.

« Как мы обучаем их работе в новой экономике, в которой роботы получили широкое распространение? — спрашивает Ву. — Сам процесс выполнения задач и подход к работе нужно полностью пересмотреть. Нам необходимо использовать рабочую силу для эффективного использования человеческого капитала, возможно, путем переподготовки, возможно, через предпринимательство. Нам нужно найти способы использовать высвобождающийся человеческий капитал. Ведь роботы не могут делать большую часть того, что мы можем ».

Ву консультирует организации, стремящиеся использовать ИИ и робототехнику для развития своего бизнеса.

« Наше исследование показывает, что основной мотивацией для внедрения роботов является не экономия затрат на рабочую силу, а повышение качества продукции и услуг. Фирмам необходимо перепроектировать рабочие процессы, чтобы они могли наилучшим образом использовать возможности роботов. Если ваша фирма, в первую очередь, стремится к сокращению затрат на рабочую силу, вы будете разочарованы — вы не можете просто уволить некоторых рабочих, заменив их роботами ».

Ву призывает организации составить план переподготовки персонала.

« Вполне вероятно, что могут быть созданы новые виды работ средней квалификации, например, для ремонта и обучения роботов », — говорит она.

Ву также поощряет более творческое и дальновидное мышление, когда дело доходит до внедрения ИИ и робототехники в рабочий процесс.