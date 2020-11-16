Москва, 16 ноября 2020, 13:04 — REGNUM Турция отправляет своих военных в Азербайджан для участия в деятельности мониторингового центра. Об этом говорится в указе турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам 16 ноября.
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«Там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана, туда нужно отправить турецких военных», — так прокомментировал Песков информацию о появлении указа Эрдогана.
Представитель Кремля добавил, что это внутреннее дело Турции. Соответствующие процедуры предусмотрены законами этой страны.
Договоренности по созданию совместного мониторингового центра на территории Азербайджана — это продукт двусторонней договоренности Москвы и Анкары, пояснил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в турецкий парламент поступил проект указа президента Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан.
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