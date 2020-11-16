Москва, , 12:56 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что нынешняя администрация Соединённых Штатов приняла для себя решение не продлевать с РФ Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), поскольку предложение Москвы для Вашингтона оказалась «некомфортным».

"Нынешняя администрация США приняла для себя решение не продлевать договор. Ну не хотят, и не надо, пусть не продлевают», — сказал Рябков журналистам.

Он добавил, что российское предложение к США продлить договор на пять лет оказалось для Вашингтона «некомфортным и неприемлемым».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября российский президент Владимир Путин предложил продлить ДСНВ, который истекает в начале 2021 года, по меньшей мере на год без дополнительных условий. За этот год, пояснил он, можно будет провести содержательные переговоры.

Читайте также: Небензя назвал возможным продление договора СНВ-3 при Байдене