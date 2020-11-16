Москва, , 12:45 — REGNUM призыве на военную службу, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Андреем Красовым, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Авторам представляется целесообразным исключить обязательное медицинское освидетельствование граждан, подлежащих призыву на военную службу, имеющих основания для предоставления отсрочки или освобождения от призыва на военную службу (за исключением граждан, имеющих основания для предоставления отсрочки или освобождения от призыва на военную службу по состоянию здоровья) и установить возможность прохождения медицинского освидетельствования по их заявлению.

По подсчетам парламентариев, реализация законопроекта позволит снизить количество случаев медицинского освидетельствования на 50% от количества освидетельствованных граждан, подлежащих призыву на военную службу, и соответственно, повысить эффективность медицинского освидетельствования граждан, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу по основаниям, не связанным с состоянием здоровья.