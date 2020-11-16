Донецк, , 12:40 — REGNUM Представители силовых ведомств Украины за последние сутки два раза нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 16 ноября рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Солдаты ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины составило два раза», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за последние 24 часа, составило семь единиц.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах украинской стороной применялись гранатометы (РПГ, АГС и подствольный), а также стрелковое оружие, включая крупнокалиберные пулемет, и что были обстреляны населенные пункты Дзержинское и Новоласпа на юге ДНР.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября стало известно, что в районе города Красноармейск, который находится под контролем вооруженных сил Украины (ВСУ), произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военного грузовика.