Кишинёв, , 12:33 — REGNUM Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерен в суде оспорить результаты второго тура выборов президента республики.

По его словам, избирательный штаб действующего президента зарегистрировал беспрецедентное количество нарушений во время выборов.

«Мы будем проверять их. Пройдем по всем судебным инстанциям», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Молдавии прошёл второй тур президентских выборов. По итогам обработки 100% бюллетеней победила лидер проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду, набравшая 56,28% голосов. Действующий глава государства Игорь Додон получил голоса 43,72% граждан.

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