Москва, , 12:27 — REGNUM Выборы президента Молдавии проходили в спокойной обстановке. Об этом 16 ноября заявил руководитель миссии международных наблюдателей на выборах в Молдавии от Госдумы РФ Казбек Тайсаев на телеканале «Россия 24».«Выборы проходили спокойно, нормально. Надо отметить роль Центральной избирательной комиссии Республики Молдова — они очень грамотно подошли к своей работе, подготовили хороших специалистов, толковых, грамотных, квалифицированных для работы в участковых комиссиях», — заявил Тайсаев.

«Поэтому все условия для того, чтобы выборы прошли нормально, спокойно — были созданы», — подчеркнул он.

В Молдавии 15 ноября состоялись выборы президента страны. По итогам подсчета почти бюллетеней во втором туре выборов лидирует бывший премьер-министр, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду, набравшая 57% голосов. У действующего главы государства Игоря Додона — 43%.