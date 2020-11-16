Москва, 16 ноября 2020, 12:26 — REGNUM Законопроект о пляжах для детского отдыха внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия» во главе с Натальей Костенко, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Соролья Хоакин. Лето. 1904
Соролья Хоакин. Лето. 1904

Для создания условий для обособленного использования акватории водных объектов, необходимой для рекреационных целей организациями отдыха детей и их оздоровления предлагается внести соответствующие дополнения в статью 50 Водного кодекса РФ, указав среди перечня специальных субъектов, с которыми заключение договора водопользования производится без проведения аукциона, организации отдыха детей и их оздоровления.

Отсутствие у таких организаций права на использование акватории на основании договора, заключаемого без проведения аукциона с соответствующим ограничением доступа иных лиц на пляжи, приводит к тому, что в настоящее время на пляжах детских лагерей, детских центров вместе с детьми отдыхают самые разные категории граждан, что не отвечает требованиям безопасности при организации детского отдыха, создает риски криминогенных ситуаций, отмечают авторы.