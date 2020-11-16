Москва, , 12:26 — REGNUM Законопроект о пляжах для детского отдыха внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия» во главе с Натальей Костенко, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Соролья Хоакин. Лето. 1904

Для создания условий для обособленного использования акватории водных объектов, необходимой для рекреационных целей организациями отдыха детей и их оздоровления предлагается внести соответствующие дополнения в статью 50 Водного кодекса РФ, указав среди перечня специальных субъектов, с которыми заключение договора водопользования производится без проведения аукциона, организации отдыха детей и их оздоровления.

Отсутствие у таких организаций права на использование акватории на основании договора, заключаемого без проведения аукциона с соответствующим ограничением доступа иных лиц на пляжи, приводит к тому, что в настоящее время на пляжах детских лагерей, детских центров вместе с детьми отдыхают самые разные категории граждан, что не отвечает требованиям безопасности при организации детского отдыха, создает риски криминогенных ситуаций, отмечают авторы.