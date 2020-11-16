Белград, , 12:42 — REGNUM Директор управления по делам Косово и Метохии Петар Петкович в интервью сербскому телеканалу 15 ноября заявил, что независимо от результатов судебного разбирательства по делу о преступлениях «Освободительной армии Косово» в Гааге, западные страны не изменят отношения к Приштине.

Петкович отметил, что ключевые западные страны не только признали независимость самопровозглашенного Косово, но и сделали все, чтобы этот процесс не был приостановлен.

«Важно, чтобы мы понимали это и знали, в каком тяжёлом положении находится позиция Сербии по вопросу Косово», — подчеркнул Петкович.

По его словам, многие преступления лидеров «Освободительной армии Косово» даже не упоминались в обвинительном заключении.

«В самом обвинительном заключении упоминается 15 лагерей, где совершались эти преступления, в основном в районе Метохии. Есть Много погибших гражданских лиц и семей пропавших без вести, похищенных, которые ждали в течение 20 лет, когда восторжествует правосудие», — отметил Петкович.

Напомним, в Специальном трибунале по Косово в Гааге 5 ноября был подтверждён обвинительный приговор против президента временных косовских учреждений Хашима Тачи.