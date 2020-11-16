Подгорица, , 12:21 — REGNUM Западные Балканы приближаются к формированию общего регионального рынка. Пока только Черногория не поддержала план действий на общем региональном рынке Западных Балкан, все остальные страны — Сербия, Северная Македония, Косово, Албания и Босния и Герцеговина — его поддержали.

Это план действий на период 202—2024 годов, в котором планируется ввести четыре свободы для этого региона, на которых основан Европейский союз: свобода передвижения людей, товаров, услуг и капитала.

Страны региона, и еще Молдавия, более десяти лет сотрудничают в экономическом плане в рамках соглашения CEFTA (Центральноевропейское соглашение о свободной торговле).

Благодаря этому соглашению Сербия в течение многих лет добивалась высокого положительного сальдо внешней торговли: по официальным данным, только в 2019 году Сербия экспортировала товаров на 3,06 миллиарда евро в страны CEFTA и импортировала на 978,7 миллиона евро.

Наряду с Сербией у Албании также (значительно меньшее) положительное сальдо торгового баланса со странами CEFTA (экспорт 417,6 млн евро, импорт 361,7 млн), в то время как, например, в этих торговых отношениях Черногория имеет дефицит более полумиллиарда евро.