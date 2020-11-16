Кишинёв, , 12:26 — REGNUM Сторонникам действующего президента Молдавии Игоря Додона, проигравшего второй тур выборов, не следует выходить на акции протеста. Об этом заявил сам Додон 16 ноября на брифинге в Кишинёве.

Он призвал своих сторонников не поддаваться на провокации и не устраивать уличных манифестаций. Предварительные итоги голосования показывают, что победила Майя Санду, заявил Додон.

«И я хочу ее предварительно поздравить с этим», — сказал Додон. Он добавил, что его избирательный штаб зафиксировал в ходе голосования множество нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, Майя Санду победила во втором туре президентских выборов в Молдавии при явке 52,78% избирателей. Она набрала 57,75% голосов, а Додон — 42,25%. Таковы данные ЦИК после обработки 100% бюллетеней.

Читайте также: В Молдавии оценили перспективу отношений с Россией после победы Санду